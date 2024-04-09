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大行報告 | 摩通點睇內房與本地地產股？大摩點睇資源股？一表盡掌握

09/04/2024

摩通點評多隻房股及本地地產股，其中恒地(00012)、太地(01972)、華潤萬象(01209)及綠城服務(02869)皆被上調目標價

資源股中，大摩上調多隻金股目標價，其中紫金(02899)由18.30元上調至19.6元，維持增加權重

 

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