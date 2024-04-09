大行報告 | 摩通點睇內房與本地地產股？大摩點睇資源股？一表盡掌握
09/04/2024
．摩通點評多隻內房股及本地地產股，其中恒地(00012)、太地(01972)、華潤萬象(01209)及綠城服務(02869)皆被上調目標價
．資源股中，大摩上調多隻金股目標價，其中紫金(02899)由18.30元上調至19.6元，維持增加權重
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09/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 21:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2024 16:40
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