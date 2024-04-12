大行報告 | 摩通點評銀行股？高盛點評內險？麥格理點評濠賭股？一表盡掌握
12/04/2024
．摩通調整滙控(00005)、渣打(02888)、交通銀行(03328)目標價
．高盛下調多間內險股目標價，唯上調財險(02328)目標價至11元
．麥格理點評濠賭股，其中銀娛(00027)目標價降至59.3元
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12/04/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2024 00:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2024 16:40
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