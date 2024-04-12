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大行報告 | 摩通點評銀行股？高盛點評內險？麥格理點評濠賭股？一表盡掌握

12/04/2024

摩通調整滙控(00005)、渣打(02888)、交通銀行(03328)目標價

高盛下調多間內險股目標價，唯上調財險(02328)目標價至11元

麥格理點評濠賭股，其中銀娛(00027)目標價降至59.3元

 

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