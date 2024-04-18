  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大行報告 | 聯想、東方海外、普拉達及電力股最新評級目標價

18/04/2024

星展聯想(00992)目標價，由8.4元上調至10元

摩通調整東方海外(00316)目標價至145元，維持增加權重

晨星普拉達(01913)評級由賣出改為持有

 

大行報告 | 聯想、東方海外、普拉達及電力股最新評級目標價

 

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03302

精技集團

0.395

異動股

09999

網易－Ｓ

142.900

異動股

03319

雅生活服務

2.520

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03302 精技集團
  • 0.395
  • 09999 網易－Ｓ
  • 142.900
  • 03319 雅生活服務
  • 2.520
  • 02169 滄港鐵路
  • 0.950
  • 08420 NEXION TECH
  • 0.022
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 8.170
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 384.800
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 68.750
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.120
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.520
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 304.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.900
  • 01299 友邦保險
  • 47.850
  • 00005 滙豐控股
  • 62.650
  • 00941 中國移動
  • 68.750
報章貼士
  • 03309 希瑪眼科
  • 2.890
  • 目標︰--
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.390
  • 目標︰$2.83
  • 02318 中國平安
  • 31.400
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.500
即時重點新聞

18/04/2024 16:15  恒指收升134點報16385，申洲升5%信義玻璃跌4.4%

18/04/2024 14:10  【以巴衝突】伊朗官媒：德黑蘭在攻擊以色列前後，都曾與美國溝通

18/04/2024 11:22  阿里王子據報確認5月出席香港家辦啟動禮，此前延期因避政治利用

18/04/2024 11:18  【比特幣】比特幣「減半」將至，價格短暫跌破6萬美元

18/04/2024 09:02  【大國博弈】中國連續兩月減持美債至7750億美元，去年十月低

18/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒４７億元，買騰訊沽盈富

18/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】星展升聯想至「買入」，大摩升潤電目標逾三成

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

18/04/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８３０４，隔夜拆息較上日插９０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

杜拜遭遇逾半世紀最嚴重雨災，城市被淹航班停飛新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

阿里王子 | 阿里王子據報確認5月出席香港家辦啟動禮，此前延期因避政治利用新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

北部都會區 | 政府在北都預留逾60公頃用地作「大學教育城」新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力
人氣文章

娛樂情報

俞琤70歲大壽中環SEVVA開Party！容祖兒Bra Top到賀包包備受關注！林青霞、劉嘉玲、吳慷仁出席星光熠熠
人氣文章

玩樂 What’s On

打卡熱點 | 日本NAKED FLOWERS花舞光影展將登陸！8大主題打卡位走進沉浸式夢幻花朵秘境！即睇早鳥優惠+詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣抵吃澳洲名廚Long Lunch！皇帝蟹肉配魚子醬及海膽雪糕、招牌澳洲黑安格斯牛肉他他、30年不斷進化低溫油浸三文魚，$480四道菜兼無限添加，大滿足！
人氣文章

Fashion

LOEWE 2024 Paula’s Ibiza：特大可愛Squeeze Bag、人氣Puzzle Tote推拉菲草版本！Flamenco Purse Bucket多種揹法超實用！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥方法 | 體重與早午晚餐邊餐最富豐有關？仲會影響血糖飈升！最新研究：午餐為最大餐可減低體脂積聚風險29%！哪一餐吃得豐富對代謝有益處？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲 1
人氣文章
日本雜誌評測14款洗面奶！比拼清潔力、成分及使用感！3款達A最高評級、最平$27有交易！即睇詳細產品名單
人氣文章
食腦蟲 │ 澳洲湖區驚現食腦變形蟲！入腦死亡率達99%！醫生：感染恐三周內喪命！建議少去3大高危地方游泳新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 17:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 17:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/04/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態18/04/2024
杜拜遭遇逾半世紀最嚴重雨災，城市被淹航班停飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金