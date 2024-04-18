大行報告 | 聯想、東方海外、普拉達及電力股最新評級目標價
18/04/2024
．星展升聯想(00992)目標價，由8.4元上調至10元
．摩通調整東方海外(00316)目標價至145元，維持增加權重
．晨星將普拉達(01913)評級由賣出改為持有
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 17:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 17:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/04/2024 16:41
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