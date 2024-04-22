大行報告 | 電訊股、啤酒股、九毛九、理想最新評級及目標價
22/04/2024
．華泰證券下調中聯通(00762)目標價至8元
．百威亞太(01876)、青島啤酒(00168)遭中信里昂削目標價
．大摩調整九毛九(09922)目標價由9元降至5.5元
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22/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/04/2024 16:40
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