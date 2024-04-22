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大行報告 | 電訊股、啤酒股、九毛九、理想最新評級及目標價

22/04/2024

華泰證券下調中聯通(00762)目標價至8元

百威亞太(01876)、青島啤酒(00168)遭中信里昂削目標價

大摩調整九毛九(09922)目標價由9元降至5.5元

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2024 03:00
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