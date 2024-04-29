大行報告 | 券商齊升長汽目標價，最牛睇$17
29/04/2024
．多間大行點評長汽(02333)，中信證券把其目標價由15元上調至17元
．大摩將港鐵(00066)目標價由29元升至30元，評級由降低權重至增加權重
．麥格理將中石化(00386)目標價由5.5元微降至5.3元，維持跑贏大市評級
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
29/04/2024
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
更多大行報告
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
延伸閱讀
29/04/2024 14:27 【汽車新勢力】澎湃：特斯拉FSD入華障礙掃清，將採用百度地圖
29/04/2024 12:42 【外圍經濟】美元兌日圓急跌至155，日本央行疑入市干預匯市
29/04/2024 12:41 最低工資傳縮短至一年一檢，引入「可加可減」機制加至41.8元
29/04/2024 12:18 《午市前瞻》恒指短期升勢急速料有調整，短炒內房可吼旭輝
29/04/2024 10:59 恒指飆逾300點登18000大關，去年11月以來首破萬八
29/04/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７４億元，買中行沽美團
29/04/2024 08:46 【大行炒Ｄ乜】大摩升港鐵至「增加權重」，麥格理微降中石化目標
26/04/2024 10:44 《嚟緊炒Ｄ乜》商湯推日日新５﹒０，首站１銀，獲利目標１﹒６銀
29/04/2024 11:39 《財資快訊》美電軟報７﹒８２５０，一周拆息較上日升５０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 16:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 16:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 16:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2024 15:44
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話29/04/2024
歐舒丹 | 歐舒丹主席傳提私有化建議，溢價一成估值約546億元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰