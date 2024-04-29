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大行報告 | 券商齊升長汽目標價，最牛睇$17

29/04/2024

．多間大行點評長汽(02333)，中信證券把其目標價由15元上調至17元

大摩港鐵(00066)目標價由29元升至30元，評級由降低權重至增加權重

麥格理中石化(00386)目標價由5.5元微降至5.3元，維持跑贏大市評級

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 16:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 16:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2024 16:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2024 15:44
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