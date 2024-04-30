大行報告 | 內銀股點揀好？一click入嚟就知道
30/04/2024
．多間大行點評內銀股，目標價及評級維持不變
．麥格理下調比亞迪(01211)目標價，由280元降至276元
．摩通、滙證齊升中遠海控(01919)目標價
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30/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 15:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 15:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 15:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2024 14:50
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