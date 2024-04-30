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大行報告 | 內銀股點揀好？一click入嚟就知道

30/04/2024

．多間大行點評內銀股，目標價及評級維持不變

麥格理下調比亞迪(01211)目標價，由280元降至276元

摩通滙證齊升中遠海控(01919)目標價

 

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30/04/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６０，一周拆息與上日維持４﹒３％

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 15:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 15:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 15:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2024 14:50
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