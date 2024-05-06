大行報告 | 中金升內險股目標價，花旗調高天齊評級至買入看$42
06/05/2024
．中金調整多隻內險股目標價，其中平保(02318)由51.11元上調至63.7元，維持跑贏大市
．花旗調高天齊(09696)評級至買入，目標價40元上調至42元
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2024 23:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2024 16:40
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