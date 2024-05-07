大行報告 | 內銀點揀好？一表盡覽最新評級目標價
07/05/2024
．中信證券提高3隻內銀股目標價，其中工行(01398)調至5元、中行(03988)及農行(01288)調至4.4元，維持增持
．星展提升建行(00939)目標價至6.4元，另晨星調高郵儲行(01658)目標價至6.5元，維持買入評級
．交行(03328)獲晨星調低目標價至5.96元，評級賣出
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07/05/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2024 19:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2024 16:40
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