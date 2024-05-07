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大行報告 | 內銀點揀好？一表盡覽最新評級目標價

07/05/2024

中信證券提高3隻內銀股目標價，其中工行(01398)調至5元、中行(03988)及農行(01288)調至4.4元，維持增持

星展提升建行(00939)目標價至6.4元，另晨星調郵儲行(01658)目標價至6.5元，維持買入評級

交行(03328)獲晨星調低目標價至5.96元，評級賣出

 

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