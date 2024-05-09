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大行報告 | 百威亞太績後點部署？小米仍然可高追？Click入嚟睇大行點評價

09/05/2024

百威亞太績後遭多間大行下調目標價，唯獨中信里昂把其目標價由11.3元升至12.4元

中金大和齊看好小米(01810)，目標價最牛看23元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2024 15:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2024 15:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2024 15:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2024 15:00
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