大行報告 | 高盛點評京東系，里昂跟進內房股
20/05/2024
．京東(09618)、京東物流(02618)獲高盛提高目標價，並維持買入評級
．中金提高京東物流目標價至13.7元，維持跑贏大市
．里昂提高三內房目標，包括龍湖(00960)、美的置業(03990)、萬科(02202)，評級買入
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20/05/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2024 00:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/05/2024 16:40
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