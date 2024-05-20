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大行報告 | 高盛點評京東系，里昂跟進內房股

20/05/2024

京東(09618)、京東物流(02618)獲高盛提高目標價，並維持買入評級

中金提高京東物流目標價至13.7元，維持跑贏大市

里昂提高三內房目標，包括龍湖(00960)美的置業(03990)萬科(02202)，評級買入

 

大行報告 | 高盛點評京東系，里昂跟進內房股

 

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