  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

大行報告 | 內銀點選擇？一表睇清四大行，中信行、郵行最新評級目標價

31/05/2024

摩通點評內銀股，調低農行(01288)目標價，其餘三行皆唱好

晨星同時將中信行(00998)、郵儲行(01658)評級由買入轉為持有

 

大行報告 | 內銀點選擇？一表睇清四大行，中信行、郵行最新評級目標價

 

大行報告 | 內銀點選擇？一表睇清四大行，中信行、郵行最新評級目標價

 

大行報告 | 內銀點選擇？一表睇清四大行，中信行、郵行最新評級目標價

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

06959

長久股份

67.750

異動股

03403

華夏恒ＥＳＧ

37.420

異動股

09636

九方財富

12.480

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,276.89
    +165.41 (+0.434%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,254.75
    +19.27 (+0.368%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,786.35
    +49.27 (+0.294%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.527
變動率︰-1.669%
較港股︰-0.23%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌262.036
變動率︰-1.874%
較港股︰-0.29%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌361.808
變動率︰-2.931%
較港股︰+0.56%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌39.282
變動率︰-3.458%
較港股︰-0.68%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌149.190
變動率︰-1.868%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.595
變動率︰-2.069%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌23.335
變動率︰-2.200%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌29.510
變動率︰-2.317%
精選美股 More
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升222.996
變動率︰+2.287%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升33.905
變動率︰+2.278%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升1,123.510
變動率︰+1.675%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升489.610
變動率︰+1.653%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/05/2024 09:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/05/2024 09:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06959 長久股份
  • 67.750
  • 03403 華夏恒ＥＳＧ
  • 37.420
  • 09636 九方財富
  • 12.480
  • 02899 紫金礦業
  • 16.540
  • 06955 博安生物
  • 9.140
股份推介
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.180
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 37.950
  • 目標︰$45.00
  • 01913 普拉達
  • 64.500
  • 目標︰$66.50
  • 00780 同程旅行
  • 17.860
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 35.500
  • 目標︰$39.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 359.800
  • 00001 長和
  • 38.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.900
  • 00941 中國移動
  • 75.100
  • 02443 汽車街
  • 12.940
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.480
  • 目標︰$18.50
  • 02618 京東物流
  • 8.520
  • 目標︰$10.30
  • 01919 中遠海控
  • 13.060
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.340
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 7.180
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 40.950
即時重點新聞

31/05/2024 16:39  《盤後部署》恒指高開低收料調整未完，澳博虧損收窄看3.5元

31/05/2024 16:51  中證監：處罰恒大地產欺詐發行已考慮「保交房」，將調查中介機構

31/05/2024 16:32  《本港經濟》4月零售業銷貨值跌幅擴大至14.7%，遠遜預期

31/05/2024 15:09  據報中國監管機構要求騰訊(00700)降低微信支付市佔率

31/05/2024 16:49  滙控(00005)據報冀7月底前公布祈耀年繼任人

31/05/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入９９﹒０５億元，買騰訊買南方恒生科技

31/05/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】晨星唱淡內銀股，富瑞降九置評級至「持有」

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

31/05/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６９，兩個月至一年拆息維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | PMI重回收縮，中美防長會談，A股全月跌0.6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 港股擺脫五窮月惟連跌兩周，下月走勢如何？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑銀行128日4.55厘，滙豐特選客戶3個月4.25厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

《神耆小子》錢大海眾叛親離黑化！網友揭TVB一晚三套爭產劇：冇新意
人氣文章

足球俱樂部．主教練

歐聯決賽，皇馬大熱多蒙特看運氣；下季英超，哥迪奧拿大戰哥迪奧拿
人氣文章

娛樂情報

麥美恩反感新何太再現《東張西望》！網民附和認為事情多破綻：熄機轉台好過
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

感情倦怠期：當愛變成習慣，甚至質疑自己還愛不愛他，這種關係該進還是該退？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

奢侈品牌創意總監不斷換血，是帶來新衝擊，還是自己害自己？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

3.5萬訂閱Q&A！男女眼中最差體驗係點？女士無XX男士最無癮！點解蛋蛋時大時細？可能是這問題！對齊姿勢易擊中G點？C點仲興奮！女生事後謹記一件事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
記性差、經常疲倦？氣血+腎氣不足！要做運動、補肺腎、交通心腎！時令推介：袪濕醒神湯
人氣文章
日本燒肉店前員工爆料：人氣菜式不可信！一個時段用隔夜過期肉？邊個時間用餐最安全？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 21:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事31/05/2024
神州經脈 | PMI重回收縮，中美防長會談，A股全月跌0.6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

31/05/2024 08:09

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金