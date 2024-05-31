大行報告 | 內銀點選擇？一表睇清四大行，中信行、郵行最新評級目標價
31/05/2024
．摩通點評內銀股，調低農行(01288)目標價，其餘三行皆唱好
．晨星同時將中信行(00998)、郵儲行(01658)評級由買入轉為持有
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31/05/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 21:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/05/2024 16:40
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