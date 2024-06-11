大行報告 | 滙控、平保、港交所、港鐵最新評級目標價
11/06/2024
．晨星將滙控(00005)目標價由84.80元升至86.68元，維持買入評級
．大摩調整平保(02318)目標價由51元升至66元，維持增加權重
．花旗將港交所(00388)目標價由220元升至240元，維持賣出評級
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11/06/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2024 02:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2024 16:40
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神州經脈 | CPI低預期，PPI降幅再收窄，歐盟徵25%關稅
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