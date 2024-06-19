大行報告 | 中銀升舜宇目標至69元，滙證恢復追蹤吉利薦買
19/06/2024
．中銀國際把舜宇光學(02382)目標價由61元升至69元
．滙證恢復吉利汽車(00175)買入評級
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19/06/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2024 01:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2024 16:40
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神州經脈 | 中證監改革科創板，國資撐央企港股，今年首增持美債
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