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大行報告 | 大和唱好比亞迪、吉利，工銀降攜程目標逾一成

20/06/2024

大和提高比亞迪(01211)目標價320元至351元，吉利(00175)目標價13.5元升至14元

工銀國際攜程(09961)目標價至470.43元，維持跑贏大市

 

大行報告 | 中銀升舜宇目標至69元，滙證恢復追蹤吉利薦買

 

大行報告 | 大和唱好比亞迪、吉利，工銀降攜程目標逾一成

 

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