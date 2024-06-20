大行報告 | 大和唱好比亞迪、吉利，工銀降攜程目標逾一成
20/06/2024
．大和提高比亞迪(01211)目標價320元至351元，吉利(00175)目標價13.5元升至14元
．工銀國際降攜程(09961)目標價至470.43元，維持跑贏大市
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20/06/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2024 16:41
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