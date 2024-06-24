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大行報告 | 舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪305元

24/06/2024

滙證調整舜宇光學(02382)目標價由41.4升至45.3，晨星維持目標價60元

建銀國際看好瑞聲科技(02018)，目標價升至38元，維持跑贏大市

野村比亞迪(01211)目標價由276元上升至305元

 

大行報告 | 舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪305元

 

大行報告 | 舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪305元

 

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