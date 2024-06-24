大行報告 | 舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪305元
24/06/2024
．滙證調整舜宇光學(02382)目標價由41.4升至45.3，晨星維持目標價60元
．建銀國際看好瑞聲科技(02018)，目標價升至38元，維持跑贏大市
．野村把比亞迪(01211)目標價由276元上升至305元
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24/06/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 23:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2024 16:41
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