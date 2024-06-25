大行報告 | 大摩降國泰評級至持平權重，摩通砍鞍鋼目標價近半
25/06/2024
．大摩降國泰航空(00293)目標價，由10.5元至8.1元，評級持平權重
．摩通降鞍鋼股份(00347)目標價，由1.9元至1.0元，評級由中性至降低權重
．另3間國航獲花旗評級持買入，並下調目標價
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 12:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/06/2024 12:40
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