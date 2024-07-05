  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

大行報告 | 騰訊、比亞迪、網易、三桶油最新評級目標價，一表盡掌握

05/07/2024

麥格理騰訊(00700)、比亞迪(01211)目標價，降網易(09999)目標價

大摩齊升中石油(00857)、中海油(00883)目標價，維持增加權重

 

大行報告 | 騰訊、比亞迪、網易、三桶油最新評級目標價，一表盡掌握

 

大行報告 | 騰訊、比亞迪、網易、三桶油最新評級目標價，一表盡掌握

 

【你點睇】內地旅客赴港澳購物免稅額提高，你認為能否幫助促進本港旅遊消費？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

129.400

異動股

01193

華潤燃氣

29.700

異動股

01541

宜明昂科－Ｂ

12.560

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 129.400
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.700
  • 01541 宜明昂科－Ｂ
  • 12.560
  • 08591 匯聯金融服務股權
  • 0.024
  • 09633 農夫山泉
  • 34.500
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 387.200
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.160
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.370
  • 目標︰$2.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.030
  • 目標︰$1.41
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 00700 騰訊控股
  • 379.400
  • 00005 滙豐控股
  • 68.300
  • 00939 建設銀行
  • 5.460
  • 00941 中國移動
  • 77.100
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 86.150
  • 目標︰$93.00
  • 02899 紫金礦業
  • 17.640
  • 目標︰$20.90
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.710
  • 目標︰$6.30
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.280
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.480
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.300
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.555
即時重點新聞

05/07/2024 12:08  《午市前瞻》大市未擺脫上落市悶局，AI股空有消息無盈利難長升

05/07/2024 12:05  恒指跌195點報17832，吉利跌3.6%，舜宇跌3.5%

05/07/2024 12:04  【人行操作】機構：人行明確國債借入賣出方式，後續降準降息可期

05/07/2024 10:00  【比特幣】比特幣價格下跌，受美國大選和德國政府拋售風險影響

05/07/2024 09:33  【英國大選】溫和左翼執掌英國，施紀賢將任14年來首位工黨首相

05/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４５億元，買工行沽盈富

05/07/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】麥格理看比亞迪重上３００元，大摩升燃油股目標

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

05/07/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９１，一周拆息與上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

| 港股 | 午市前瞻 | 大市未擺脫上落市悶局 AI股空有消息無盈利難長升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

AI相關股集體回吐，世界AI大會利好已消化？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

2047 | 政府分批為2047年或之前到期地契續期，首批涉376個地段新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港好去處 | 7月注目大型活動、展覽、打卡位一覽！一年一度書展 / 壯觀千人武術操 / 中環海濱巨型5大世界奇觀 / Marvel控必睇海港城8米長死侍
人氣文章

玩樂 What’s On

香港好去處 | 7月注目大型活動、展覽、打卡位一覽！一年一度書展 / 壯觀千人武術操 / 中環海濱巨型5大世界奇觀 / Marvel控必睇海港城8米長死侍
人氣文章

著數速遞

WeChat Pay HK 7月大派便利店優惠券！店內掃碼最多獲$50獎賞！星期幾額外再送$10專屬券？即睇攞優惠時間表
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

巴黎奧運 2024 | OMEGA擔任官方指定計時，推出專屬俱樂部OMEGA House
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《垃圾》影后馮素波，演了老人的蹉跎
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

出軌偷食心態大剖析！男女最難接受哪一種出軌？被出軌者首要思考2大問題！小三條件差點解揀佢？如何梳理PTSD創傷後遺？出軌者挽救感情必做2件事！點修補關係？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
臨終徵兆 | 人臨死前最後消失是這個感官？安寧病房護士揭病人瀕死前或出現3個科學不能解釋的現象！臨終前身體會有哪些徵狀？
人氣文章
肺癌 │ 不煙不酒36歲男子久咳確診末期肺癌！靠一種療法兩年半生活恢復正常！逾XX歲男性已屬高危？
人氣文章
以愛之名
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 13:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2024 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/07/2024
| 港股 | 午市前瞻 | 大市未擺脫上落市悶局 AI股空有消息無盈利難長升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 銀行推高息吸客，建行亞洲3個月定存驚現6.08...

04/07/2024 18:24

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金