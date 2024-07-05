大行報告 | 騰訊、比亞迪、網易、三桶油最新評級目標價，一表盡掌握
05/07/2024
．麥格理升騰訊(00700)、比亞迪(01211)目標價，降網易(09999)目標價
．大摩齊升中石油(00857)、中海油(00883)目標價，維持增加權重
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05/07/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 13:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2024 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2024 12:50
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