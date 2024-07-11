大行報告 | 阿里巴巴、B站、比亞迪、長汽及神華等最新評級目標價
11/07/2024
．滙證將阿里巴巴(09988)目標價由112元降至109元，維持買入
．中銀國際及高盛兩大行雙雙調升嗶哩嗶哩(09626)目標價
．多間大行均上調比亞迪(01211)及長汽(02333)目標價
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11/07/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2024 14:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2024 14:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2024 14:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2024 14:15
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|FOCUS11/07/2024
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