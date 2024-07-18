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大行報告 | 滙證點評航運股，東方海外熊看$85

18/07/2024

滙證下調3隻航運股目標價，中遠海控(01919)目標由14元減至9.5元，評級持有降至減持

．削東方海外(00316)目標至85元，維持減持

．另降海豐國際(01308)目標至24.5元，維持買入

 

大行報告 | 滙證點評航運股，東方海外熊看$85

 

大行報告 | 滙證點評航運股，東方海外熊看$85

 

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