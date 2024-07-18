大行報告 | 滙證點評航運股，東方海外熊看$85
18/07/2024
．滙證下調3隻航運股目標價，中遠海控(01919)目標由14元減至9.5元，評級持有降至減持
．削東方海外(00316)目標至85元，維持減持
．另降海豐國際(01308)目標至24.5元，維持買入
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2024 02:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2024 16:40
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