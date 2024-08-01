大行報告 | 恒生績後眾行齊削目標價，最熊富瑞睇$80
01/08/2024
．恒生(00011)績後眾行齊削目標價，其中富瑞把其評級由持有降為跑輸大市
．大摩、高盛齊升滙控(00005)目標價，皆維持評級不變
．多間大行下調恒隆地產(00101)，其中摩通看最淡
重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此
其他恒生相關新聞：
恒生上半年不良貸款率急升兼未提進一步回購，大行齊唱淡股價急插買唔過？
【美國議息】恒生維持港元最優惠利率5.875厘不變
【美國議息】經絡:料美聯儲9月首次減息，港拆息下試4厘水平
【美國議息】中銀香港:就業市場數據成影響減息步伐重要因素
《外資精點》大摩:恒生無進一步回購失短期催化，PPOP符預期
【美國議息】滙豐維持最優惠利率5.875厘不變
《外資精點》瑞銀:恒生中期撥備前營業利潤符預期，評級「中性」
【滙控績後】花旗:滙控銀行業務淨利息收入指引較保守，籲買入
【滙控績後】大摩上調滙控目標價至78.4元，第二季表現穩健
【美國議息】金管局：港元拆息仍處較高水平，往後息率走勢未明朗
【滙控績後】高盛:滙控次季稅前溢利勝預期，升目標價至84元
【美國議息】恒生料美國或9月減息25個基點，於年底再考慮減息
夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解