大行報告 | 電訊股、信義系、新東方、普拉達及百威最新評級目標價
02/08/2024
．高盛降電訊股目標價，中移動(00941)目標價由87元下調至84元
．多間大行點評信義系，其中華泰證券將信義光能(00968)目標價由8.36元削至5.31元
．眾大行看淡百威亞太(01876)，建銀國際看最熊8.7元
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02/08/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 16:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 16:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/08/2024 16:30
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|生財有道02/08/2024
高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘
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