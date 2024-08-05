大行報告 | 滙控、渣打、友邦、港交所及華晨最新評級目標價
05/08/2024
．星展上調滙控(00005)目標價至75.5元，維持買入評級
．滙證升渣打(02888)目標價至106元，則維持港交所(00388)目標價312元不變
．花旗、大和齊看好華晨(01114)
【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票
05/08/2024
【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票
更多大行報告
2024-08-05
2024-08-02
2024-08-01
2024-07-31
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-26
2024-07-25
2024-07-24
延伸閱讀
05/08/2024 16:23 【ＰｗＣ】內地當局傳要求大型金融國企停止聘用羅兵咸永道
05/08/2024 17:03 《盤後部署》恒指料短期依然受壓，新世界負債高受益減息可看好
05/08/2024 16:29 中銀香港：料恒指於16000點水平企穩後向上，偏好防守性板塊
05/08/2024 16:36 【聚焦人幣】人幣即期收升765點子報7.1385，創今年新高
05/08/2024 15:15 【外圍經濟】全球富豪因股市暴跌已損失1340億美元
05/08/2024 17:43 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒８８億元，買騰訊沽滙控
05/08/2024 08:48 【大行炒Ｄ乜】大和升華晨目標五成兼升評級，評電力股跑輸大市
05/08/2024 16:28 《財資快訊》美電漲報７﹒７８１７，一個月拆息較上日軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2024 21:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|專訪05/08/2024
專訪 | 洪灝：市場敘事顯巨大矛盾，資金重回中國符邏輯（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF