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大行報告 | 滙控、渣打、友邦、港交所及華晨最新評級目標價

05/08/2024

星展上調滙控(00005)目標價至75.5元，維持買入評級

滙證渣打(02888)目標價至106元，則維持港交所(00388)目標價312元不變

花旗大和齊看好華晨(01114)

 

 

大行報告 | 滙控、渣打、友邦、港交所及華晨最新評級目標價

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2024 21:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2024 16:41
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