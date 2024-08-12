大行報告 | 高盛削內險股目標，滙證微降港交所目標
12/08/2024
．高盛削內險股目標價，其中平保(02318)目標價由55元削至41元
．滙證微降港交所(00388)目標價至300元，維持買入評級
．摩通點評多間券商，當中中金(03908)評級由中性升至增加權重
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2024 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2024 12:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2024 11:55
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|大行報告12/08/2024
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