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大行報告 | 高盛削內險股目標，滙證微降港交所目標

12/08/2024

高盛削內險股目標價，其中平保(02318)目標價由55元削至41元

滙證微降港交所(00388)目標價至300元，維持買入評級

摩通點評多間券商，當中中金(03908)評級由中性升至增加權重

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2024 11:55
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