大行報告 | 星展降京東目標一成半，中銀升丘鈦至「買入」
13/08/2024
．星展大削京東(09618)目標由173元至146元，評級維持買入
．丘鈦(01478)獲3行提目標價，包括中銀國際提目標至5.7元，評級從持有至買入
．另中金、中信里昂上調丘鈦目標價，並同時評級維持跑贏大市
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 20:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2024 16:40
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