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大行報告 | 星展降京東目標一成半，中銀升丘鈦至「買入」

13/08/2024

星展大削京東(09618)目標由173元至146元，評級維持買入

丘鈦(01478)獲3行提目標價，包括中銀國際提目標至5.7元，評級從持有至買入

．另中金中信里昂上調丘鈦目標價，並同時評級維持跑贏大市

 

大行報告 | 星展降京東目標一成半，中銀升丘鈦至「買入」

 

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重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2024 16:40
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