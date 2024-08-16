大行報告 | 阿里巴巴、京東系、長和系績後點部署，一表盡掌握
16/08/2024
．多間大行點評阿里巴巴(09988)，摩通把其目標價由95元提升至106元
．多間大行點評京東系，富瑞升京東(09618)及京東物流(02618)目標價，評級皆維持買入；麥格理升京東目標價至155元，維持跑贏大市；伯恩斯坦則降京東目標價至125元，維持與市場同步
．建銀國際降京東健康(06618)目標價至37.3元，評級維持跑贏大市
重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此
其他中聯通相關新聞：
中聯通業績對辦兼增派息，惟券商看法分歧，電訊股可以點揀？
聯通(00762) :維持全年資本開支預算650億人幣
《異動股》中聯通高開4%，中期多賺11.3%，派息升逾兩成
其他阿里/京東相關新聞：
阿里京東上季經調整盈利勝預期，大行叫買股價飆升，邊隻較可取？
港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩牛熊線樂觀 京東系被低估 升勢未完
【阿里績後】高盛首財季業績符預期，微升目標價至１０５元
《外資精點》大和：京東第二季盈利勝預期，目標價１５７元
《中國監管》螞蟻集團旗下網商銀行涉１３項違規被罰款７３５萬
《中國要聞》字節跳動旗下公司申請註冊「抖音外賣」商標
【阿里績後】大和重申阿里買入評級，料下半財年基本面改善
京東快遞「紅色星期五」：港澳地區推出每周五５﹒５折寄件優惠
吳泳銘：有信心下半財年阿里雲外部客戶收入恢復雙位數增長
《外資精點》花旗：京東第二季利潤超預期，籲買入
阿里巴巴料８月底實現香港主要上市，一至兩年內陸續達致盈虧平衡
阿里巴巴（０９９８８）調整可轉換優先票據轉換率
阿里巴巴（０９９８８）首季非公認準則純利跌９％，收入升４％
【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票