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大行報告 | 阿里巴巴、京東系、長和系績後點部署，一表盡掌握

16/08/2024

．多間大行點評阿里巴巴(09988)，摩通把其目標價由95元提升至106元

．多間大行點評京東系，富瑞京東(09618)及京東物流(02618)目標價，評級皆維持買入；麥格理京東目標價至155元，維持跑贏大市；伯恩斯坦則降京東目標價至125元，維持與市場同步

建銀國際京東健康(06618)目標價至37.3元，評級維持跑贏大市

 

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