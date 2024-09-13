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大行報告 | 花旗品評中資三大航空股，大摩點睇康師傅、統一？一表盡掌握

13/09/2024

花旗品評中資三大航空股，皆被下調目標價

大摩康師傅(00322)目標價，另降統一(00220)目標價及評級

中信里昂維持海底撈(06862)跑贏大市評級

 

大行報告 | 花旗品評中資三大航空股，大摩點睇康師傅、統一？一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 14:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 14:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 14:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/09/2024 14:40
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