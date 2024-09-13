大行報告 | 花旗品評中資三大航空股，大摩點睇康師傅、統一？一表盡掌握
13/09/2024
．花旗品評中資三大航空股，皆被下調目標價
．大摩升康師傅(00322)目標價，另降統一(00220)目標價及評級
．中信里昂維持海底撈(06862)跑贏大市評級
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13/09/2024
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