大行報告 | 高盛點評銀行股，續籲沽恒生目標價降至$95
16/09/2024
．高盛點評多隻銀行股，恒生(00011)目標價從101元削至95元
．中金看好渣打(02888)，評級由中性改為跑贏大市
．德銀下調李寧(02331)及滔搏(06110)目標價
《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇
16/09/2024
《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇
更多大行報告
2024-09-16
2024-09-13
2024-09-12
2024-09-11
2024-09-10
2024-09-09
2024-09-05
2024-09-04
2024-09-03
延伸閱讀
16/09/2024 13:20 【外圍經濟】日圓升破140心理關口，市場押注聯儲局大幅減息
16/09/2024 12:45 《午市前瞻》議息結果前恒指牛熊線徘徊，網醫股收入遞減前景向淡
16/09/2024 12:06 恒指半日跌50點報17318，數據打擊內需內房領跌
16/09/2024 09:58 《異動股》潤地跌3%領挫內房，上月70城樓價創九年最大跌幅
16/09/2024 07:59 【美國大選】打高球時遇槍手，共和黨總統候選人特朗普再逃死劫
16/09/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金
16/09/2024 08:45 【大行炒Ｄ乜】中金升渣打至跑贏大市，高盛削銀行股、港交所目標
16/09/2024 11:42 《財資快訊》美電軟報７﹒７９６３，一周拆息與上日維持２﹒９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 14:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 14:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2024 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF