  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

大行報告 | 高盛點評銀行股，續籲沽恒生目標價降至$95

16/09/2024

高盛點評多隻銀行股，恒生(00011)目標價從101元削至95元

中金看好渣打(02888)，評級由中性改為跑贏大市

德銀下調李寧(02331)及滔搏(06110)目標價

 

大行報告 | 高盛點評銀行股，續籲沽恒生目標價降至$95

 

大行報告 | 高盛點評銀行股，續籲沽恒生目標價降至$95

 

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00223

易生活控股

0.103

異動股

02225

今海醫療科技

5.990

異動股

01910

新秀麗

18.220

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00223 易生活控股
  • 0.103
  • 02225 今海醫療科技
  • 5.990
  • 01910 新秀麗
  • 18.200
  • 00857 中國石油股份
  • 5.620
  • 09860 艾迪康控股
  • 8.740
股份推介
  • 01686 新意網集團
  • 3.270
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 48.250
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 53.900
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 71.100
  • 00700 騰訊控股
  • 377.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.750
  • 00388 香港交易所
  • 220.000
  • 00001 長和
  • 41.750
報章貼士
  • 01681 康臣葯業
  • 5.920
  • 目標︰$6.25
  • 01836 九興控股
  • 14.660
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 53.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 31.600
即時重點新聞

16/09/2024 13:20  【外圍經濟】日圓升破140心理關口，市場押注聯儲局大幅減息

16/09/2024 12:45  《午市前瞻》議息結果前恒指牛熊線徘徊，網醫股收入遞減前景向淡

16/09/2024 12:06  恒指半日跌50點報17318，數據打擊內需內房領跌

16/09/2024 09:58  《異動股》潤地跌3%領挫內房，上月70城樓價創九年最大跌幅

16/09/2024 07:59  【美國大選】打高球時遇槍手，共和黨總統候選人特朗普再逃死劫

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

16/09/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】中金升渣打至跑贏大市，高盛削銀行股、港交所目標

16/09/2024 11:42  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６３，一周拆息與上日維持２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

貝碧嘉 | 颱風襲滬取消逾千航班，中資航空股齊穿一年低位，「十一」臨近可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

港股 | 午市前瞻 | 網醫股陷瓶頸期？ 專家提示前景向淡慎投資新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價破頂 | 減息勢必利好金價？金礦股VS黃金ETF新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高6厘
人氣文章

財識兼收．止凡

轉保的感想
人氣文章

足球俱樂部．主教練

槍手失主力，中場靠後備； 熱刺章法亂，主場有優勢
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Phoebe Philo不敵The Row？明明是萬眾期待的全新時裝品牌，為何勢頭有回落跡象？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

熟齡性生活揭秘！研究：接近4成50歲以上人士每月做3次！性慾減低可能反映健康問題？與糖尿病、甲狀腺有關？點解熟齡性病個案多過後生？這個歲數男士最易被情騙
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

日本最崇高聖地 ── 伊勢神宮：天照大神的所在地！過千年鑽木取火供奉神饌，表達對神的最高敬意
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肺癌症狀 ｜ 女子肩痛數月確診患末期肺癌擴散至骨！醫生：身體出現2大異樣要即求醫！即睇肺癌4大症狀
人氣文章
母女同患癌？20歲女患大腸癌、媽媽確診肺腺癌！專家：可能與1個飲食習慣有關
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 14:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 14:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2024 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2024
貝碧嘉 | 颱風襲滬取消逾千航班，中資航空股齊穿一年低位，「十一」臨近可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金