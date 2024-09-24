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大行報告 | 騰訊、美團、京東、百度及名創優品最新評級/目標價

24/09/2024

滙證騰訊(00700)目標價至500元，美團(03690)目標價至172元，兩者同獲評級維持買入

星展恢復百度(09888)目標價102元及恢復買入，並上調京東(09618)目標至156元

富瑞大名創優品(09896)目標價由61.90元至29.10元，評級由買入至持有

 

大行報告 | 騰訊、美團、京東、百度及名創優品最新評級/目標價

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 18:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2024 16:40
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