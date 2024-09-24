大行報告 | 騰訊、美團、京東、百度及名創優品最新評級/目標價
24/09/2024
．滙證提騰訊(00700)目標價至500元，美團(03690)目標價至172元，兩者同獲評級維持買入
．星展恢復百度(09888)目標價102元及恢復買入，並上調京東(09618)目標至156元
．富瑞大削名創優品(09896)目標價由61.90元至29.10元，評級由買入至持有
【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票
24/09/2024
【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票
更多大行報告
2024-09-24
2024-09-23
2024-09-20
2024-09-19
2024-09-17
2024-09-16
2024-09-13
2024-09-12
2024-09-11
延伸閱讀
24/09/2024 16:45 《盤後部署》人行出招恒指重上萬九，名創優品跌太傷20元博見底
24/09/2024 16:13 【突破萬九】內地重拳寬鬆恒指爆升753點，時隔四個月收復萬九
24/09/2024 16:34 香港於《全球金融中心指數》的排名升至第三位
24/09/2024 15:07 【提振Ａ股】傾力救市滬指全日大漲4.2%，兩市成交額接近萬億
24/09/2024 14:57 【傾力救市】一文看通：「一行一局一會」重磅措施
24/09/2024 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出４３﹒０８億元，買阿里沽盈富基金
24/09/2024 08:48 【大行炒Ｄ乜】滙證料騰訊重返「啡底」，富瑞大幅看淡名創優品
24/09/2024 16:29 《財資快訊》美電軟報７﹒７８４１，一個月拆息較上日升３０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 18:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞24/09/2024
李家超：中央送贈兩隻大熊貓周四抵港，將在機場舉行歡迎儀式
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF