大行報告 | 騰訊、美團、網易、滙控、港交所、資源股及物管股最新評級／目標價
28/10/2024
．野村評3隻科技股維持買入，分別為騰訊(00700)目標價由478元大升至500元、美團(03690)目標價由151元提至224元
．滙控(00005)被法巴下調目標價由71.07元至70.59元，維持跑輸大市
．港交所(00388)獲2大行同提目標價，其中海通國際評維持跑贏大市，中信建投則籲維持買入
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