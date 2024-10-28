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大行報告 | 騰訊、美團、網易、滙控、港交所、資源股及物管股最新評級／目標價

28/10/2024

野村評3隻科技股維持買入，分別為騰訊(00700)目標價由478元大升至500元、美團(03690)目標價由151元提至224元

滙控(00005)被法巴下調目標價由71.07元至70.59元，維持跑輸大市

港交所(00388)獲2大行同提目標價，其中海通國際評維持跑贏大市，中信建投則籲維持買入

 

大行報告 | 騰訊、美團、網易、滙控、港交所、資源股及物管股最新評級/目標價

 

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重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2024 17:22
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