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大行報告 | 騰訊、友邦、網易、快手、小鵬、華虹、中芯、中行最新評級/目標價

12/11/2024

瑞穗騰訊(00700)目標價至440元，維持中性評級

中信證券網易(09999)目標價170元至155元，則上調快手(01024)目標

．4大行齊升中芯(00981)目標價，其中中信里昂看最牛31.9元

 

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