大行報告 | 騰訊、友邦、網易、快手、小鵬、華虹、中芯、中行最新評級/目標價
12/11/2024
．瑞穗升騰訊(00700)目標價至440元，維持中性評級
．中信證券削網易(09999)目標價170元至155元，則上調快手(01024)目標
．4大行齊升中芯(00981)目標價，其中中信里昂看最牛31.9元
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12/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2024 16:40
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