大行報告 | 騰訊績後點部署，最牛看$562
14/11/2024
．4大行齊升騰訊(00700)目標價，其中麥格理最牛看562元
．摩通看淡中行(03988)、交行(03328)，目標價及評級齊下調
．富瑞首予新創建(00659)目標價11元
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 12:35
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