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大行報告 | 騰訊績後點部署，最牛看$562

14/11/2024

．4大行齊升騰訊(00700)目標價，其中麥格理最牛看562元

摩通看淡中行(03988)、交行(03328)，目標價及評級齊下調

富瑞首予新創建(00659)目標價11元

 

大行報告 | 騰訊績後點部署，最牛看$562

 

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