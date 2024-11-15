大行報告 | 騰訊、京東、京東物流、網易、阿里健康、吉利績後點部署，一表盡掌握
15/11/2024
．中銀國際調升騰訊(00700)目標價由445元升至470元，維持買入評級
．麥格理降京東(09618)目標價，高盛則升其目標
．多間大行齊升京東物流(02618)目標價，其中麥格理看最牛25元
【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票
15/11/2024
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|備註：
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2024 16:40
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