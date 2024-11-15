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大行報告 | 騰訊、京東、京東物流、網易、阿里健康、吉利績後點部署，一表盡掌握

15/11/2024

中銀國際調升騰訊(00700)目標價由445元升至470元，維持買入評級

麥格理京東(09618)目標價，高盛則升其目標

．多間大行齊升京東物流(02618)目標價，其中麥格理看最牛25元

 

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