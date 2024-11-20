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大行報告 | 摩通上調小米目標四成，德銀升京東目標至165元

20/11/2024

．4大行齊齊調升小米(01810)目標價，其中摩通將其目標由24元升至34元

德銀京東集團(09618)目標至165元，維持買入評級

．多間大行看好攜程集團(09961)，當中大和最牛看675元

 

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