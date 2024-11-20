大行報告 | 摩通上調小米目標四成，德銀升京東目標至165元
20/11/2024
．4大行齊齊調升小米(01810)目標價，其中摩通將其目標由24元升至34元
．德銀升京東集團(09618)目標至165元，維持買入評級
．多間大行看好攜程集團(09961)，當中大和最牛看675元
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇
20/11/2024
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇
更多大行報告
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15
2024-11-14
2024-11-13
2024-11-12
2024-11-11
2024-11-08
延伸閱讀
20/11/2024 09:24 避險升溫恒指低開40點報19623，內地LPR按兵不動符預期
20/11/2024 09:06 《盤前攻略》俄烏戰爭升溫美股個別走，恒指續窄幅波動兩萬遇阻
20/11/2024 07:51 《國金頭條》俄烏核戰風險敵不過英偉達升勢，納指標普收高
20/11/2024 08:44 香港寬頻(1310)確認收到中移動建議提潛在收購要約，今復牌
20/11/2024 07:54 中通快遞第三季經調整EBITDA同比增9%遜預期，營收勝預期
20/11/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７３億元，買騰訊沽盈富基金
20/11/2024 08:49 【大行炒Ｄ乜】摩通上調小米目標四成，德銀升京東目標至１６５元
20/11/2024 11:48 《財資快訊》美電軟報７﹒７８１９，一個月拆息維持３﹒９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 12:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 12:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 12:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2024 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|大行報告20/11/2024
大行報告 | 摩通上調小米目標四成，德銀升京東目標至165元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF