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大行報告 | 中信里昂削內險股目標價，熊看國壽$14.1

25/11/2024

中信里昂削內險股目標價，熊看國壽(02628)14.1元

花旗看淡鞍鋼(00347)及馬鋼(00323)，評級由買入降為中性

滙證小米(01810)目標價由36.7元調升至37.9元

 

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25/11/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】中信里昂削內險股目標，花旗降鞍鋼馬鋼評級至中性

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2024 12:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2024 12:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2024 12:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2024 12:25
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