大行報告 | 中信里昂削內險股目標價，熊看國壽$14.1
25/11/2024
．中信里昂削內險股目標價，熊看國壽(02628)14.1元
．花旗看淡鞍鋼(00347)及馬鋼(00323)，評級由買入降為中性
．滙證將小米(01810)目標價由36.7元調升至37.9元
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25/11/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2024 12:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2024 12:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/11/2024 12:25
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