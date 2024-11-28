大行報告 | 比亞迪、百度、阿里健康、京東健康、泡泡瑪特、安踏、波司登最新評級/目標價
28/11/2024
．大和調升比亞迪(01211)由376元升至431元，維持買入評級
．摩通看淡百度(09888)，目標價由125元降至85元
．交銀國際首予買入泡泡瑪特(09992)目標價103.65元
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28/11/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 12:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 12:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2024 12:35
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