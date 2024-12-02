大行報告 | 美團、名創優品績後點部署？一表羅列大行最新評級/目標價
02/12/2024
．多間大行點評美團(03690)，其中花旗、摩通及中金升其目標價
．高盛、富瑞齊降名創優品(09896)目標價，中金則調整其目標由44.6元升至47.81元
．富瑞點評汽車股，其中蔚來(09866)目標被降至31.9元
重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此
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