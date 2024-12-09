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大行報告 | 高盛點評旅遊股及濠賭股，牛看攜程$645

09/12/2024

高盛點評旅遊股，牛看攜程(09961)645元

高盛看淡濠賭股，其中銀娛(00027)目標價由54.2元降至51.4元

 

大行報告 | 高盛點評旅遊股及濠賭股，牛看攜程$645

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2024 13:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2024 13:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2024 13:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2024 12:50
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