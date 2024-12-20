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大行報告 | 大和升長建至買入，國泰君安升快手目標維持超配

20/12/2024

大和維持長江基建(01038)目標63元，評級由跑贏大市至買入

快手(01024)獲國泰君安提目標價由55.8元至61.03元，維持超配

．另，大和煤氣(00003)、港華智慧(01083)由跑贏大市至持有

 

大行報告 | 大和升長建至買入，國泰君安升快手目標維持超配

 

大行報告 | 大和升長建至買入，國泰君安升快手目標維持超配

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 17:07
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