大行報告 | 大和升長建至買入，國泰君安升快手目標維持超配
20/12/2024
．大和維持長江基建(01038)目標63元，評級由跑贏大市至買入
．快手(01024)獲國泰君安提目標價由55.8元至61.03元，維持超配
．另，大和評煤氣(00003)、港華智慧(01083)由跑贏大市至持有
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 17:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2024 16:40
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