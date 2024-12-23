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大行報告 | 富瑞大劈新世界目標至2元，中金升微盟目標逾五成

23/12/2024

富瑞大劈新世界(00017)目標至2元，維持跑輸大市評級

中金調升微盟(02013)目標價，由1.8元升至2.8元

中信証券恢復騰訊(00700)目標及評級

 

大行報告 | 富瑞大劈新世界目標至2元，中金升微盟目標逾五成

 

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