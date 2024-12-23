大行報告 | 富瑞大劈新世界目標至2元，中金升微盟目標逾五成
23/12/2024
．富瑞大劈新世界(00017)目標至2元，維持跑輸大市評級
．中金調升微盟(02013)目標價，由1.8元升至2.8元
．中信証券恢復騰訊(00700)目標及評級
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 17:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2024 16:40
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