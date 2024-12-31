大行報告 | 中移動、比亞迪電子、中興、內銀股及本地地產股最新評級/目標價
31/12/2024
．廣發證券下調中移動(00941)目標至86.83元，維持買入評級
．高盛調升比亞迪電子(00285)及中興(00763)目標價
．晨星降郵儲行(01658)目標價，另維持建行(00939)目標不變
【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票
31/12/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2025 14:30
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