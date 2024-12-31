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大行報告 | 中移動、比亞迪電子、中興、內銀股及本地地產股最新評級/目標價

31/12/2024

廣發證券下調中移動(00941)目標至86.83元，維持買入評級

高盛調升比亞迪電子(00285)及中興(00763)目標價

晨星郵儲行(01658)目標價，另維持建行(00939)目標不變

 

大行報告 | 中移動、比亞迪電子、中興、內銀股及本地地產股最新評級/目標價

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2025 14:30
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