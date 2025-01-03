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大行報告 | 中金點評內銀港銀，獨降恒生目標價

03/01/2025

中金點評多隻內銀港銀，獨降恒生(00011)目標價至100.50元

港鐵(00066)、極兔(01519)、TCL電子(01070)獲華泰首予評級

高盛首予順豐(06936)買入評級，目標價51.00元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 21:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/01/2025 16:41
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