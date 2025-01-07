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大行報告 | 三桶油、航運股、交銀、舜宇及丘鈦最新評級/目標價

07/01/2025

伯恩斯坦下調三桶油目標價，其中中海油(00883)目標由23.6元降至21.9元

大華繼顯點評航運股，唯獨下調招商局港口(00144)目標價

晨星看淡交銀(03328)，評級由持有降為賣出

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 01:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2025 16:40
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