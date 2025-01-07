大行報告 | 三桶油、航運股、交銀、舜宇及丘鈦最新評級/目標價
07/01/2025
．伯恩斯坦下調三桶油目標價，其中中海油(00883)目標由23.6元降至21.9元
．大華繼顯點評航運股，唯獨下調招商局港口(00144)目標價
．晨星看淡交銀(03328)，評級由持有降為賣出
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07/01/2025
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07/01/2025 16:31 《財資快訊》美電軟報７﹒７７１７，一個月至一年維持３﹒９％
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 01:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2025 16:40
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|香港要聞07/01/2025
賣地計劃 | 政府今季推一幅東涌住宅地涉745伙，全年供應不達標
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