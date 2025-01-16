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大行報告 | 騰訊、阿里、百度、網易、B站、比亞迪、藥明系、電訊股及內銀股最新評級／目標價

16/01/2025

麥格理騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)目標價，評級維持跑贏大市

大和百度(09888)目標價由115元至108元，維持買入；另建銀國際亦將其118.26元削至104.06元，維持跑贏大市

高盛上調4隻電訊股目標價

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 13:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 13:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 13:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2025 13:35
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