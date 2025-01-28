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大行報告 | 滙控、建行、百度、內需股及航空股，最新評級／目標價

28/01/2025

晨星滙控(00005)目標價由85.39升至89元，評級由持有至買入

晨星維持建行(00939)6.8元目標價，評級至持有

大華繼顯百度(09888)目標價至80元，維持持有

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 15:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 15:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2025 15:10
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