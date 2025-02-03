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大行報告 | 高盛升滙控目標至$93，大摩升小米至$45

03/02/2025

高盛滙控(00005)目標價至93元，法巴亦升至77.63元

大摩小米(01810)目標價由35元升至45元，評級維持超配

滙證萬科(02202)目標價升至6元及龍湖(00960)亦升至12元

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 13:14
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