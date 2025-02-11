大行報告 | 滙控、渣打、中銀香港、比亞迪、聯想及內房股最新評級/目標價
11/02/2025
．花旗升滙控(00005)及渣打(02888)目標價，皆維持評級不變
．富瑞上調中銀香港(02388)目標價，由27元升至28元
．晨星維持聯想集團(00992)目標價13.5元，評級由買入改為持有
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 17:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2025 16:41
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