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大行報告 | 阿里牛看$170騰訊$608港交所$450

24/02/2025

．3大行齊看好阿里(09988)，其中銀證最牛看170元

大華繼顯大升騰訊(00700)目標價，由551元升至608元

大摩牛看港交所(00388)450元，評級由持有改為超配

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 22:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2025 16:40
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