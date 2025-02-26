大行報告 | 攜程、中電績後點部署？內險板塊邊隻好？一click就知道
26/02/2025
．多間大行下調攜程集團(09961)目標價，其中中銀國際看最淡513元
．4大行點評中電(00002)，大和恢復其目標價69.5元
．大摩升多隻內險股目標價，眾安在綫(06060)目標由12.4元大升至17.4元
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26/02/2025
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|備註：
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 14:37
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