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大行報告 |滙控、港交所、小米、比亞迪及內銀股最新評級／目標價

06/03/2025

滙控(00005)巴克萊提高逾兩成目標價至118.86元

摩通港交所(00388)目標至380元，維持超配評級

滙證提升多隻內銀股目標價

 

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