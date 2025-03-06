大行報告 |滙控、港交所、小米、比亞迪及內銀股最新評級／目標價
06/03/2025
．滙控(00005)獲巴克萊提高逾兩成目標價至118.86元
．摩通升港交所(00388)目標至380元，維持超配評級
．滙證提升多隻內銀股目標價
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2025 00:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2025 16:41
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