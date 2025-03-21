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大行報告 | 瑞聲績後大行齊唱好，目標看$60-$66.9

21/03/2025

．多間大行績後齊唱好瑞聲(02018)，目標看60-66.9元

富瑞華泰調整中移動(00941)目標價，皆維持買入評級

．4大行升吉利(00175)目標，中銀國際最牛看27元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 14:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 14:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 14:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2025 14:20
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