大行報告 | 瑞聲績後大行齊唱好，目標看$60-$66.9
21/03/2025
．多間大行績後齊唱好瑞聲(02018)，目標看60-66.9元
．富瑞及華泰調整中移動(00941)目標價，皆維持買入評級
．4大行升吉利(00175)目標，中銀國際最牛看27元
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21/03/2025
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